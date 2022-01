Polizei Bonn

POL-BN: Zeuginnen wählten Notruf 110: Beamte der Bundespolizei stellten Tatverdächtige nach Geschäftseinbruch in Bonn-Plittersdorf

Bonn-Plittersdorf (ots)

Die Bonner Polizei ermittelt gegen zwei Jungen im Alter von 15 Jahren. Sie sollen in der Nacht zu Mittwoch, 05.01.2022, um 01:50 Uhr, die Scheibe einer Eingangstür zu einer Änderungsschneiderei an der Plittersdorfer Straße eingeschlagen und anschließend mehrere Ringe aus dem Ladenlokal gestohlen haben.

Weit kamen sie mit ihrer Beute aber nicht. Zwei Fußgängerinnen waren auf das Geschehen sowie die beiden Tatverdächtigen aufmerksam geworden. Sie informierten über den Notruf 110 die Polizei.

Sofort wurden durch die Einsatzleitstelle mehrere Streifenwagen zum Ort des Geschehens beordert. An diesem Einsatz beteiligte sich auch eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei. Die Beamten befanden sich auf ihrer Streifenfahrt in unmittelbarer Nähe des Tatortes. Dank der Hinweise der Zeuginnen, die den Verdächtigen unbemerkt gefolgt waren, konnten die Bundespolizisten die beiden mutmaßlichen Einbrecher in der Kolfhausstraße stellen und anschließend an ihre Kolleginnen und Kollegen der Wache Bad Godesberg übergeben.

Die beiden Minderjährigen wurden zu Personalienfeststellungen sowie erkennungsdienstlichen Behandlungen in das Polizeipräsidium und anschließend zu ihren Eltern gebracht. Die Ermittlungen gegen die Jungen an. Geprüft wird auch, ob sie für die Begehung weiterer Einbrüche in Betracht kommen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell