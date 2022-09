Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bauschutt und Dämmmaterial im Wald entsorgt

Binnen/Glissen (ots)

(opp) Ein Spaziergänger meldete am Donnerstag, den 15.09.2022, eine unerlaubte Abfallbeseitigung in einem Buchenwald, am Zweig der Bundesstraßen 6 sowie 214, Einmündung Heyer Weg. Demnach haben unbekannte Personen in dem Waldstück Dämmplatten, eine weiße Keramik, Teerpappen in beigefarbener Klinkeroptik sowie drei Müllsäcke mit Bauschutt entsorgt. Die Polizeibeamt*innen der Markloher Station bitten um Hinweise zu der Täterschaft unter der Telefonnummer 05021/92406-0.

