Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

Freiburg (ots)

LKR LÖ

- Grenzach-Wyhlen, OT Wyhlen

Ein bislang unbekannter männlicher Fahrer eines dunkelgrünen VW T5 mit Lörracher Kennzeichen wird der Verkehrsunfallflucht in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung beschuldigt. Der Unbekannte befuhr am 02.06.2022 gegen 19:02 Uhr die Alemannenstraße in 79639 Grenzach-Wyhlen. In Höhe der Hausnummer 3 befanden sich auf seiner Fahrspur geparkte Fahrzeuge, an welchen er trotz dem entgegenkommenden 40-jährigen Rennradfahrer vorbeifuhr. Hierbei kam es zur Kollision zwischen dem linken Außenspiegel des VW T5 und der linken Hand des Rennradfahrers. Durch die Kollision erlitt der Geschädigte Schmerzen in Hand und Schulter des linken Arms. Der Fahrer des VW T5 entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich mehrere Personen am Bahnhof in Wyhlen, welche möglicherweise den Unfall mitbekommen haben. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Rheinfelden unter der Telefon 07623 7404-0 in Verbindung zu setzen.

Stand: 10:45 Uhr

FLZ/as (RR/mk)

