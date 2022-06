POL-FR: Freiburg - Wiehre: 14 Fahrzeuge beschädigt und anschließend Widerstand geleistet

Freiburg (ots) - Am Freitagmorgen, 03.06.2022, gegen 9.00 Uhr wurde ein 49-jähriger LKW-Fahrer von einem vorbeifahrenden Kleinwagen in der Industriestraße in Kenzingen gestreift und hierbei leicht verletzt. Die Autofahrerin, welche zwar kurz anhielt, verließ anschließend jedoch unerlaubt die Unfallstelle, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der Lkw-Fahrer befand sich zum Unfallzeitpunkt im Fahrbahnbereich neben ...

