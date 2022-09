Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Farbschmierereien an der Grundschule Marklohe/ Zeugen gesucht

Marklohe (ots)

(opp) Durch den Hausmeister der Grundschule Marklohe wurden am Montagmorgen, 19.09.2022, gegen 08:00 Uhr, frische Farbschmierereien an einer Gebäudetür sowie einer Betonwand auf dem Schulhof festgestellt. Den ersten Ermittlungen zufolge müssen sich die Taten im Laufe des letzten Wochenendes ereignet haben. Die Beschaffenheit des Untergrundes lassen leider keine einfache Reinigung zu, so dass von einer dauerhaft sichtbaren Beschädigung auszugehen ist. Offensichtlich benutzte die bislang unbekannte Täterschaft einen schwarzen, breiteren Stift für ihre "Tags". Die Polizeibeamt*innen der Markloher Station haben eine Strafanzeige wegen einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung aufgenommen und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer: 05021/924060.

