POL-PDKH: Ruhestörungen vom 23.07. auf den 24.07.2022 im Dienstgebiet der PI Bad Kreuznach

Bad Kreuznach - Dienstgebiet der PI Bad Kreuznach (ots) - In der Nacht vom 22.07. auf den 23.07.2022 wurden im Zuständigkeitsbereich der PI Bad Kreuznach insgesamt 13 Ruhestörungen gemeldet, davon elf in der Stadt Bad Kreuznach. In allen Fällen konnte die Ruhe wiederhergestellt werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bad Kreuznach Telefon: 0671 8811100 ...

