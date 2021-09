Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kenzingen: Einbruch in Wohn- und Geschäftshaus - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montag, 20.09.2021, zwischen 6.20 und 16.30 Uhr, sind unbekannte Täter auf unbekannte Art und Weise in ein Wohn- und Gewerbeanwesen in der Tullastraße Kenzingen eingebrochen. Sie hatten mehrere Zimmer und durchsucht und nach derzeitigen Erkenntnissen Schmuck entwendet.

Das Kriminalkommissariat Emmendingen (Tel. 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

