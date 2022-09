Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall zwischen Lkw und Motorrad fordert Schwerverletzten

Marklohe (ots)

(opp) Am Mittwoch, den 21.09.2022, gegen 14:20 Uhr, kam es in Marklohe auf der Bundesstraße 6 zu einem schweren Verkehrsunfall, bei welchem ein 61jähriger Motorradfahrer aus dem LK Diepholz mit erheblichen Verletzungen mittels Rettungshubschraubers in ein hannoversches Krankenhaus verbracht wurde. Offensichtlich missachtete zuvor ein 33jähriger Führer eines Sattelzuges aus Cloppenburg, welcher die B6 aus Richtung Nienburg kommend befuhr, beim Abbiegen auf die Bundesstraße 214 das entgegenkommende Krad. Neben einem Rettungswagen befand sich auch ein Notarztfahrzeug im Einsatz. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die Bergung des Krades und ein Team der Straßenmeisterei stellte entsprechende Warnschilder wegen zuvor ausgelaufenen Betriebsstoffen auf. Der Straßenverkehr konnte teils an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Die Beamt*innen der Markloher Polizeistation ermitteln in diesem Fall nun gegen den Lkw-Fahrer wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit als auch in einer Strafsache wegen einer fahrlässigen Körperverletzung.

