Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Bergung einer Stabbrandbombe-88045 Friedrichshafen am Bodensee/Bodenseekreis

Göppingen (ots)

88045 Friedrichshafen am Bodensee/Bodenseekreis Strandbad Friedrichshafen

Am 16.08.2022 gegen 16:15 Uhr konnte nach Hinweisen eines Badegastes in der Flachwasserzone am Strandbad Friedrichshafen im Bodensee eine Stabbrandbombe aufgefunden und von Beamten der Wasserschutzpolizei Friedrichshafen geborgen werden. Eine nach wie vor hohe Gefährlichkeit dieser Kampfmittel ist gegeben. Die Wasserschutzpolizei bittet deshalb eindringlich darum, verdächtige Gegenstände im Wasser zu belassen und nur deren Liegeort mitzuteilen, damit diese, soweit erforderlich, von geschulten Spezialisten geborgen und entsorgt werden können.

