POL-Einsatz: Bootsunfall auf dem Rhein

Göppingen (ots) - 78462 Konstanz, Bodensee, Obersee, Konstanzer Trichter Am Sonntagmorgen, gegen 11:00 Uhr, befand sich ein Angler in seinem Kanu in Konstanz oberhalb der Alten Rheinbrücke und fischte mit seiner magnetischen Angel einen Gegenstand aus dem Bodensee, der sich später als französische Handgranate ...

mehr