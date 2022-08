POL-Einsatz: Scharfe Handgranate aus dem Bodensee geangelt - 78462 Konstanz, Bodensee, Obersee, Konstanzer Trichter

Göppingen (ots) - Am heutigen Mittwoch, gegen 10:45 Uhr, ging bei der Polizei die Mitteilung über einen Brand auf der Friesenheimer Insel im Hafen Mannheim ein. In einer ansässigen Abfallbeseitigungsfirma geriet ein großer, hauptsächlich aus Sperrmüll bestehender Müllberg in Brand. Das Feuer griff in kurzer Zeit auf weitere Müllberge über. Es entwickelte sich eine von weitem sichtbare schwarze Rauchwolke. Die ...

mehr