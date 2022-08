POL-Einsatz: Stark betrunkenen Schiffsführers rammt die Hafenmauer in Meersburg

Göppingen (ots) - 71726 Benningen, Landkreis Ludwigsburg Am Montag, 01.08.2022 gegen 13:30 Uhr rutsche ein Traktor mit Mähwerk bei Mäharbeiten an den Uferrändern im Bereich der Schleuse Marbach in den Neckar. Der Traktor blieb auf der Seite, halb im Neckar liegen. Der Fahrer konnte sich über das Führerhaus unverletzt an Land retten. Die Bergung war gegen 17 Uhr ...

mehr