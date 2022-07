POL-Einsatz: Versuchter Diebstahl und Sachbeschädigung am Karlsruher Rheinhafen - Zeugen gesucht

Göppingen (ots) - 78351 Bodman-Ludwigshafen / Überlinger See Ein mit zwei Personen besetztes Motorboot geriet am heutigen Nachmittag gegen 14:10 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand. Die Besatzung wurde durch ein weiteres Motorboot gerettet und konnten wenig später an den Rettungsdienst übergeben werden. Vorsorglich wurden die Insassen des Motorbootes ...

mehr