POL-Einsatz: Arbeitsunfall am Neckar in Benningen - 71726 Benningen, Neckar-Km 159,1

Polizeipräsidium Einsatz

Arbeitsunfall am Neckar in Benningen - 71726 Benningen, Neckar-Km 159,1

Göppingen (ots)

71726 Benningen, Landkreis Ludwigsburg

Am Montag, 01.08.2022 gegen 13:30 Uhr rutsche ein Traktor mit Mähwerk bei Mäharbeiten an den Uferrändern im Bereich der Schleuse Marbach in den Neckar. Der Traktor blieb auf der Seite, halb im Neckar liegen. Der Fahrer konnte sich über das Führerhaus unverletzt an Land retten. Die Bergung war gegen 17 Uhr abgeschlossen, hierbei kam ein Schwerlastkran zum Einsatz. Es traten circa 1 Liter Betriebsstoffe aus, diese wurden durch eine Ölsperre der Feuerwehren Marbach und Benningen aufgefangen und gebunden. Eine größere Verschmutzung konnte somit verhindert werden.

Die Schifffahrt konnte die Unglücksstelle langsam passieren, lediglich der Radweg musste gesperrt werden.

Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000EUR.

Die Feuerwehren Benningen und Marbach waren mit 6 Fahrzeugen, 1 Boot und 21 Einsatzkräften beteiligt. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Marbach war ebenfalls mit 2 Vertretern im Einsatz.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Wasserschutzpolizei Stuttgart geführt und dauern an.

