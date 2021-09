Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Drei Männer aus dem Irak, ein Mann aus Syrien festgestellt

Görlitz, BAB 4 (ots)

Ein aufmerksamer Bürger informierte das Polizeirevier Görlitz darüber, dass sich in der Nähe der Autobahnanschlussstelle Görlitz, in einem angrenzenden Waldstück, vier Personen mit Reisegepäck verstecken. Die Bundespolizei wurde umgehend über den Bürgerhinweis in Kenntnis gesetzt. Kurz darauf nahm eine Streife gegen 12.50 Uhr die vier gesuchten Männer in dem Waldstück in Gewahrsam. Bei den Personen handelte es sich um einen 27-jährigen syrischen Staatsangehörigen sowie um drei irakische Staatsangehörige (25, 23, 23). Während die Iraker nach Abschluss aller notwendigen Maßnahmen zu einer Erstaufnahmeeinrichtung gebracht wurden, hat den Syrer der polnische Grenzschutz nach vorangegangener Zurückschiebung übernommen. Nach ersten Erkenntnissen wurden die Männer mit einem Pkw nach Deutschland gefahren und gegen 11.00 Uhr unter einer Brücke in der Nähe der Autobahn abgesetzt. Sofern es dazu Beobachtungen gibt, werden Zeugen gebeten, sich an die Dienststelle unter der Rufnummer 03581 - 3626 - 0 zu wenden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell