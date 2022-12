Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Einbrüche in Hofläden ++ Dieseldiebstahl auf Baustelle an der L 142 ++

Rotenburg (ots)

Einbrüche in Hofläden

Vahlde/Ostervesede. Am Sonntag und Montag ist es zu zwei Einbrüchen in landwirtschaftliche Hofläden gekommen. Am Sonntagabend zwischen 19.40 Uhr und 21.15 Uhr kam es in der Straße Im Kloster in Vahlde zur ersten Tag. Dort begaben sich die Täter in den frei zugänglichen Verkaufsraum und brachen eine Schublade auf. Darin fanden sie etwas Bargeld. In der Alten Dorfstraße in Ostervesede brachen sie zwischen Sonntagabend 22 Uhr und Montagmorgen den mit einem Vorhängeschloss gesicherten Verkaufskasten auf. Weil die Geldkassette darin leer war, blieben die Täter hier ohne Beute.

Dieseldiebstahl auf Baustelle an der L 142

Heeslingen. Mehr als eintausend Liter Dieselkraftstoff haben unbekannte Täter in den vergangenen Tagen vom Gelände einer Baustelle an der Landesstraße 142 gestohlen. Dazu kniffen sie zunächst eine Sicherungskette durch und öffneten den Bauzaun. Auf der Baustelle gingen die Unbekannten vermutlich zielgerichtet zu einem großen Dieselfass, einem Dieselaggregat und einem Bohrgerät und zapften überall Diesel ab. Die Polizei spricht von einem Schaden von über zweitausend Euro. Zeugen, die in den letzten Tagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes gesehen haben, melden sich bitte unter Telefon 04281/93060 bei der Zevener Polizei.

