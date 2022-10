Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Handtasche aus Fahrradkorb entwendet

Nienburg (ots)

(KEM) Am Montag, den 24.10.2022, zwischen ca. 13.30 und 13.35 Uhr wurde einer 49-jährigen Nienburgerin von einem bislang unbekannten Täter die im Fahrradkorb mitgeführte Handtasche entwendet.

Die Nienburgerin befuhr mit ihrem Rad den Farradweg entlang der Verdener Straße in Richtung Verdener Landstraße. Nach dem Passieren der Arbeitsamtkreuzung stellte sie dann fest, dass ihre Handtasche nicht mehr in ihrem Fahrrabkorb lag. Die grau-blaue Tasche beinhaltete u.a. das Portemonnaie der 49-Jährigen, in dem sich neben diversen Karten auch eine geringe Menge Bargeld befand.

Die Polizei Nienburg bittet um Zeugenhinweise, die unter 05021/97780 entgegengenommen werden.

Die Polizei empfiehlt zudem, Wertgegenstände immer möglichst eng am Körper zu tragen. Größere Gegenstände wie Taschen und Rucksäcke können beispielweise mit Spanngurten gesichert, in einem Fahrradkorb vorne am Lenkrad oder in verschließbaren Satteltaschen transportiert werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell