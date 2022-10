Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall - Zeuge gesucht

Hoya (ots)

(BOE) Am 20.10.2022, gegen 16:40 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Hertzstraße in Hoya. Ein PKW VW Golf beabsichtigte aus der Hertzstraße in Richtung Hoya abzubiegen. Der aus Hoya kommende Renault Modus wollte der L 201 in Richtung Hilgermissen folgen, blinkte jedoch. Es kam im Bereich der Einmündung zum Zusammenstoß der Fahrzeuge.

Ein männlicher Zeuge hat diesen Verkehrsunfall beobachten können und hatte die Unfallbeteiligten auch angesprochen, war aber bei Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort.

Dieser Zeuge wird nun gebeten, sich bei der Polizei Hoya unter der Telefonnummer 04251-934640 zu melden. Er kann einen wichtigen Beitrag zur Klärung des Unfallgeschehens leisten.

