POL-GE: Räuberische Erpressung in Gelsenkirchen-Erle

Gelsenkirchen (ots) - Nach einem sexuellen Übergriff vierer Unbekannter auf eine 20-Jährige sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls am Samstag, 27. August 2022. Die unbekannten Täter hatten die Gelsenkirchenerin gegen 22.05 Uhr an der Frankampstraße in Erle bedrängt und an intimen Stellen berührt. Alarmiert durch Rufe der jungen Frau schritt ein unbekannter Mann ein, der die vier Täter vertrieb. Die Polizei sucht nun ...

