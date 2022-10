POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Unfallflucht auf Neumarkt-Parkplatz

Hoya (ots) - (BOE) Am 20.10.2022, gegen 16:40 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Hertzstraße in Hoya. Ein PKW VW Golf beabsichtigte aus der Hertzstraße in Richtung Hoya abzubiegen. Der aus Hoya kommende Renault Modus wollte der L 201 in Richtung Hilgermissen folgen, blinkte jedoch. Es kam im Bereich der Einmündung zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Ein männlicher Zeuge hat diesen Verkehrsunfall beobachten ...

mehr