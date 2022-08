Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrraddiebe in Ronneburg

Gera (ots)

Ronneburg: Der Aufenthalt im Ronneburger Sommerbad hielt für zwei Jugendliche (13, 14) und einen Erziehungsberechtigten (35) am vergangenen Freitag (05.08.2022) ein sehr unschönes Ende bereit - sie erstatteten Anzeige bei der Geraer Polizei. Was war passiert? In der Zeit von 18:25 Uhr bis 19:15 Uhr entwendeten unbekannte Täter die beiden vor dem Bad abgestellten und abgeschlossenen Mountainbikes der Jungs. Zuvor scheinen die Täter offenbar u.a. die Schlüssel zum Fahrradschloss aus den privaten Sachen der Geschädigten gestohlen zu haben. Die Geraer Polizei (Tel. 0365 / 829-0) ermittelt zur Diebstahlshandlung und sucht hierbei nach Zeugen. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell