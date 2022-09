Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fahrzeugführerin verwechselt Bremspedal mit Gaspedal

Euskirchen-Flamersheim (ots)

Am gestrigen Nachmittag befuhr die 45-jährige Unfallbeteiligte mit ihrem Pkw die Wolfgangstraße in Höhe Euskirchen- Niederkastenholz in FR Flamersheim. Vor dem dortigen Kreisel L 210/ Christian-Schäfer-Straße beschleunigte sie ihren Pkw und kam aus diesem Grund im Kurvenbereich des Kreisverkehrs von der Fahrbahn nach rechts ab und fuhr in den Graben, wo sie zum Stillstand kam. Die Unfallbeteiligte gab an, die Pedale im Pkw aus ungeklärter Ursache vertauscht zu haben. Nur leicht verletzt konnte sie am Unfallort durch die medizinischen Rettungskräfte entlassen werden.

