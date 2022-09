Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebstahl eines hochwertigen Pkw Audi SQ7

Mechernich (ots)

Der oder die unbekannten Täter entwendeten den in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch vor der Halteranschrift in der Einfahrt geparkten Pkw. Hierbei handelte es sich um einen hochwertigen Audi SQ7 mit einem hohen 5-stelligen Sachwert in der Farbe silbergrau. An dem Pkw war ein Euskirchener Kennzeichen montiert. Der oder die Täter konnten unentdeckt mit dem Pkw flüchten.

