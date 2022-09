Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebstahl eines Lkw Daimler-Benz Kastenwagen

Mechernich (ots)

Der Geschädigte gab an, seinen bereits am Freitag, den 23.09.22 auf dem Pendlerparkplatz an der B 266/ L 11 abgestellten weißen Lkw Daimler-Benz Kastenwagen mit einem Kennzeichen aus dem Rhein-Erft-Kreis, am Dienstag, den 27.09. aufgesucht zu haben. Hier musste er feststellen, dass sich dieser nicht mehr am Abstellort befand. In dem LKW befanden sich ca. 100 mit firmeninternen Unterlagen befüllte Ringordner. Der oder die Täter konnten mit dem Fahrzeug unentdeckt flüchten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell