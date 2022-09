Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebstahl eines hochwertigen Pkw BMW X5

Mechernich (ots)

Die vermutlich gleichen Täter, welche in der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch einen Audi in Mechernich entwendeten, eigneten sich ebenfalls im gleichen Tatzeitraum den schwarzen Pkw BMW X5 mit einem Euskirchener Kennzeichen an. Dieser befand sich in der Nacht vor dem Garagentor des Geschädigten geparkt. Unglücklicherweise befanden sich wichtige Unterlagen und die Geldbörse des Eigentümers im Pkw. Auch hier blieben die Täter unentdeckt.

