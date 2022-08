Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Vandalismusschaden am Bahnhof Borken

Bild-Infos

Download

Borken (Schwalm-Eder-Kreis) (ots)

Bislang Unbekannte haben am Bahnhof Borken, am Bahnsteig 1, die Scheiben eines Warteunterstandes zerstört. Der eingetretene Sachschaden beläuft sich nach ersten Ermittlungen auf rund 1000 Euro. Ein Bahnmitarbeiter stellte den Schaden am vergangenen Montag (8.8.) fest und erstattete Strafanzeige bei der Bundespolizei.

Die genaue Tatzeit steht noch nicht fest und muss noch ermittelt werden.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen gesucht!

Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell