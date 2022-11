Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221121.4 Nordhastedt: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Nordhastedt (ots)

Am Freitag kam es in der Zeit von 18 bis 20 Uhr zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus im Roggenweg. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt, indem der Schließzylinder der Eingangstür zerstört wurde. Sämtliche Räume wurden nach Wertgegenständen durchsucht und die Beleuchtung angeschaltet. Nach der Tat wurde die Eingangstür zugezogen. Eine Übersicht gestohlener Gegenstände liegt derzeit noch nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

