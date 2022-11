Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221121.3 Kellinghusen: Geldbörse gestohlen-Täter versucht vergeblich, Geld abzuheben

Kellinghusen (ots)

Glück im Unglück hatte ein 84jähriger Hennstedter am späten Samstagnachmittag. Nach einem Einkauf bei einem Supermarkt An der Stör fehlte diesem die Geldbörse mit persönlichen Ausweispapieren, einer EC-Karte und einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. Daraufhin rief der Bestohlene bei seiner Hausbank an, um die EC-Karte zu sperren. Hier teilte man ihm mit, dass bereits zuvor jemand versucht habe, mit der EC-Karte bei einem Bankautomaten Geld abzuheben. Dies gelang glücklicherweise nicht. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang, Wertsachen beim Einkauf gut zu sichern und aufmerksam zu bleiben.

