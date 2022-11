Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221121.1 Büsum: Seeunfall-Motorschlepper sinkt nach Kollision

Itzehoe (ots)

Am Samstag um 9 Uhr kollidierte ein Motorschlepper mit einem Muschelkutter im Fahrwasser der Süderpiep auf Höhe der Fahrwassertonne "Süderpiep 31". Der Motorschlepper fuhr im Verband mit zwei Muschelkuttern aus dem Büsumer Landeshafen. Bei der Korrektur des Kurses scherte das Heck nach einem "Ruckeln" im Ruder aus und der Motorschlepper stellte sich quer. Eine Kollision mit einem der Muschelkutter konnte nicht vermieden werden. Das Schiff wurde mittig so stark beschädigt, dass Wasser einbrach. Das Schiff sank bereits nach kurzer Zeit. Es kam zu keinem Personenschaden und bisher noch zu keinem Austritt von Schadstoffen. Am Nachmittag wurde das Schiff in den Vorhafen an der Ostmole verholt. Die Bergung mit einem Kran wird im Laufe der Woche erfolgen.

