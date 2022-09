POL-CUX: Schwerer Verkehrsunfall auf der B71 - Fahrzeugführer verstirbt noch an der Unfallstelle (Lichtbild in der Anlage)

Cuxhaven (ots) - Oberndorf. Am gestrigen Donnerstagabend (29.09.2022) kam es gegen 22:40 Uhr in der Bahnhofstraße in Oberndorf. Ein 25-jähriger Cadenberger musste mit seinem PKW einer Person ausweichen, welche sich mitten auf der Straße befand. Er kam hierbei von der Fahrbahn ab. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die andere Person, ein 38-jähriger Oberndorfer, wirkte stark orientierungslos und alkoholisiert. ...

