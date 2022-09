POL-CUX: Schwerer Verkehrsunfall auf der B71 zwischen Heerstedt und Beverstedt

Cuxhaven (ots) - Otterndorf. Am gestrigen Mittwochabend (28.09.2022) kam es in der Zeit von 17:00 Uhr bis 18:15 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Kanal (Hadelner Kanal) in Otterndorf. Der oder die Täter warfen hierbei eine Scheibe ein und durchsuchten das Haus nach geeignetem Diebesgut. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei ...

mehr