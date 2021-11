Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Weitere Fälle von gefälschten Impfpässen

Euskirchen (ots)

In weiteren Fällen hat die Polizei Euskirchen die Ermittlungen wegen Urkundenfälschung aufgenommen: Am vergangenen Freitag legten ein 45-Jähriger aus Erftstadt und eine 57-Jährige aus Rheinbach in Apotheken gefälschte Impfpässe vor. In den vergangenen Tagen sind zunehmend gefälschte Impfpässe aufgefallen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell