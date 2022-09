Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall im Starkregen auf der BAB27 (Lichtbild in der Anlage)

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen/BAB27. Am Donnerstagnachmittag (29.09.2022) kam es gegen 16:30 Uhr auf der BAB27 im Bereich Hagen zu einem Verkehrsunfall, nachdem Starkregen eingesetzt hatte. Ein 52-jähriger aus Stuhr erschrak derart, dass er nach einem Bremsvorgang die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, in die Mittelschutzplanke stieß und sodann den Überholfahrstreifen blockierte. Die Fahrbahn musste für ca. 2 Stunden halbseitig gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

