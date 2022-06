Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gailingen, Lkr. Konstanz) Geparktes Auto gestreift - rund 7.000 Euro Schaden (15.06.2022)

Gailingen (ots)

Insgesamt rund 7.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Mittwochmorgen auf der Rheinstraße passiert ist. Ein 70 Jahre alter Mann mit einem Nissan fuhr auf der Rheinstraße in Richtung Rhein. Aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeugs wich der 70-Jährige zu weit nach rechts aus und streifte einen am Fahrbahnrand geparkten BMW eines 20-Jährigen, an dessen Auto dabei Blechschaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstand. Am Nissan, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

