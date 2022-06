Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Jugendlicher verunglückt mit Fahrrad (14.06.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich ein Jugendlicher bei einem Unfall auf der Peterzeller Straße am Dienstag gegen 17 Uhr. Ein 14-Jähriger fuhr mit einem Rad auf einem Gehweg. Dabei wechselte er, um Fußgängern auszuweichen, kurz auf die Straße und fuhr dort entgegen der Fahrtrichtung. Dort stieß er mit einer 21-jährigen Renault Twingo Fahrerin zusammen, die in diesem Moment von einem Parkplatz auf die Peterzeller Straße fuhr. Der Jugendliche, der keinen Helm trug, prallte gegen die Windschutzscheibe des Autos. Er zog sich leichte Schnittverletzungen zu und kam zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Am Renault entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

