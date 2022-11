POL-IZ: 221118.2 Brunsbüttel: Taschendieb unterwegs

Heide (ots) - Am Mittwoch um 9 Uhr entdeckte der Inhaber eines Geschäftes in der Friedrichstraße, dass unbekannte Täter die Fensterscheibe mit schwarzem Sprühlack beschmiert hatten. In der Zeit von Dienstag um 21 Uhr bis Mittwochmorgen muss es zu dieser Tat gekommen sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 0481-940 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

mehr