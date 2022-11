Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221117.2 Itzehoe: Vermehrt Sachbeschädigungen im Wellenkamp-Polizei prüft Zusammenhang

Itzehoe (ots)

Nachdem es bereits zu beschädigten Fensterscheiben an der Waldorfschule und an der Grundschule Wellenkamp gekommen ist, verzeichnete die Polizei im gleichen Zeitraum auch Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen. Unbekannte Täter rissen Scheibenwischer ab und traten Seitenspiegel kaputt. So gingen in der Zeit vom 2. bis zum 15.11.22 insgesamt acht Anzeigen bei der Polizeistation Wellenkamp ein. An einigen Tatorten wurden zwei Jugendliche durch Zeugen gesehen. Ob ein Zusammenhang zwischen den Beschädigungen besteht, ist derzeit Teil polizeilicher Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 04821-6020 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell