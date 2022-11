POL-IZ: 221116.5 Meldorf: Bombe auf Feld teilgesprengt

Dellstedt (ots) - In der Zeit von Donnerstag (10.11.22) um 17 Uhr bis Freitag um 16Uhr brachen unbekannte Täter in einen an der Eiderstraße abgestellten Sprinter ein. Sie manipulierten das Schloss in der Hecktür und entwendeten diverse Werkzeuge und Zubehör aus dem Innenraum, darunter zwei Akkuschrauber und vier Akkus im Wert von circa 700 Euro. Rückfragen bitte ...

mehr