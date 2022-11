POL-IZ: 221117.1 Brunsbüttel: MARPOL-Verstoß im Elbehafen

Itzehoe (ots) - Am Dienstag um 18:50 Uhr bemerkte der Trainer einer Jugendgruppe, wie unbekannte Täter mit Steinen gegen die Außenscheibe der Sporthalle an der De-Vos-Straße warfen. Ein Stein durchschlug die Scheibe und fiel auf den Turnhallenboden. Der oder die Täter konnten unerkannt entkommen. Der Sachschaden an der Hallenscheibe beläuft sich auf 1.750 Euro. ...

