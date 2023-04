Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Unfall mit leichtverletzter Person

Hildesheim (ots)

Sarstedt/B6- (jb) Am 31.03.23, gg. 14.10 Uhr kam es auf der B6 an der Moorbergkreuzung zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurden. Nach Angaben der Beteiligten befuhr eine 34-jährige Harsumerin mit ihrem Seat die B6 aus Richtung Hannover in Richtung Hildesheim. An der Moorbergkreuzung bremste sie aufgrund einer rot werdenden Ampel ab. Dies übersieht die hinter ihr fahrende 35-jährige Frau aus Hildesheim, die dadurch mit ihrem VW auf den Seat auffährt. Die Seat-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entsteht Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von ca. 9000 Euro. Der VW wurde durch den Unfall derart beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

