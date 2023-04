Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche; Pkw-Aufbruch; Brand

Beim Abbiegen gegen geparktes Auto gekracht

Erheblicher Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend in der Bismarckstraße entstanden. Ein 26-Jähriger befuhr gegen 20.45 Uhr mit seinem BMW die Schulstraße aus Richtung Charlottenstraße kommend und bog nach rechts in die Bismarckstraße ab. Hierbei prallte er gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Audi, wodurch Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (sm)

Metzingen (RT): Schwerer Verkehrsunfall

Den ersten Erkenntnissen nach aufgrund einer medizinischen Ursache hat sich am Sonntagabend an der Abfahrt der B28 auf die B312 ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Gegen 20.35 Uhr fuhr ein 22 Jahre alter Mann mit seinem VW Scirocco auf der B28 aus Richtung Urach kommend und wollte auf die B312 in Fahrtrichtung Riederich abfahren. Hierbei kam er in der Rechtskurve geradeaus von der Fahrbahn ab, fuhr entlang der Böschung und prallte gegen eine Hinweistafel. In der Folge geriet er zurück auf die Fahrbahn und fuhr mit großer Wucht auf den Jeep Wrangler eines vorausfahrenden 62-Jährigen auf. Dieser wurde gegen die Leitplanke gedrückt und noch mehrere Meter von dem Scirocco geschoben, bevor beide Autos zum Stehen kamen. Der Rettungsdienst brachte den 22-Jährigen in ein Krankenhaus, der 62-Jährige war unverletzt geblieben. Der VW wurde, nachdem die Fahrzeuge mit Hilfe eines Krans angehoben und geborgen werden konnten, abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war mit einem Rüstzug und 17 Feuerwehrleuten zur Unfallstelle ausgerückt. Zur Reinigung der Fahrbahn aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe kamen Mitarbeiter der Straßenmeisterei vor Ort. Die Abfahrt der Bundesstraße war bis gegen 23.30 Uhr voll gesperrt. (sm)

Nürtingen (ES): In Firma eingebrochen

Eine Firma in der Straße Großer Forst ist in der Nacht zum Sonntag von einem Einbrecher heimgesucht worden. Über ein Fenster gelangte der Täter gewaltsam ins Innere, wo er Bürotüren aufhebelte und Räume durchsuchte. Mit einem geringen Bargeldbetrag machte er sich aus dem Staub. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt. Zur Spurensicherung kamen Kriminaltechniker vor Ort. (sm)

Filderstadt-Sielmingen (ES): Wohnungseinbruch

In eine Wohnung in der Seestraße ist ein Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag eingebrochen. Zwischen 23 Uhr und 15 Uhr verschaffte sich der Einbrecher mittels einer Leiter über ein gekipptes Fenster im ersten Obergeschoss Zutritt zu der Wohnung. Ersten Erkenntnissen zufolge stieß er bei seiner Suche nach Stehlenswertem unter anderem auf ein rose-goldfarbenes IPhone 7 und eine JBL-Musikbox, die er mitgehen ließ. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Nehren (TÜ): Einbruch in Wohnhaus

Ein Einfamilienhaus in der Reutlinger Straße ist zum Ziel eines Einbrechers geworden. Wie am Sonntagnachmittag festgestellt wurde, hatte sich der Unbekannte durch das Aufhebeln eines Fensters gewaltsam Zutritt in das Gebäude verschafft und Räume und Mobiliar durchsucht. Den ersten Erkenntnissen nach stahl er eine Wanduhr im Wert von mehreren hundert Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Gomaringen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Mössingen (TÜ): Seitenscheibe eingeschlagen

Einen in der Uhlandstraße abgestellten Pkw hat ein Unbekannter am Sonntagabend aufgebrochen. Zwischen 19 Uhr und 22.15 Uhr schlug der Dieb eine Seitenscheibe eines dort geparkten Skoda Fabia ein. Aus dem Inneren des Wagens entwendete er anschließend einen Geldbeutel samt Inhalt. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Hechingen (ZAK): Matratzenbrand

Eine starke Rauchentwicklung in einer Wohnung hat am Sonntagnachmittag, gegen 15.20 Uhr, zum Einsatz der Rettungskräfte in der Goldschmiedstraße geführt. Aus bislang unbekannter Ursache hatten dort zwei Matratzen zu glimmen begonnen, ein offenes Feuer war nicht entstanden. Die Feuerwehr, die mit einem Löschzug und 28 Feuerwehrleuten angerückt war, brachte die Matratzen aus der Wohnung, löschte sie und lüftete das Haus durch. Der 36-jährige Bewohner wurde mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beschränkt sich auf die Matratzen. Gegen 22.50 Uhr wurde der Rettungsleitstelle mitgeteilt, dass eine der Matratzen vor dem Haus qualmen würde, woraufhin Feuerwehr und Polizei erneut in die Goldschmiedstraße ausrückten. Die Hechinger Wehr, die mit drei Fahrzeugen und elf Feuerwehrleuten vor Ort war, löschte die Matratze vollständig ab. (sm)

Balingen (ZAK): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Zwei Leichtverletzte und ein geschätzter Sachschaden von etwa 5.500 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, den ein 33-Jähriger am Sonntagnachmittag auf der Ostdorfer Straße verursacht hat. Der Mann war gegen 16.45 Uhr mit seinem VW Polo auf der Ostdorfer Straße unterwegs. Zu spät erkannte er, dass ein vorausfahrender 31-Jähriger mit seinem Opel Astra am Kreisverkehr zur Grünewaldstraße verkehrsbedingt bremsen und anhalten musste. Er reagierte zu spät und krachte mit seinem VW ins Heck des Opel. Der Opel-Fahrer und seine 26-Jahre alte Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt, konnten aber nach der Unfallaufnahme selbstständig ins Krankenhaus, sodass ein Rettungswagen nicht erforderlich war. Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Unfallverursachers ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als 0,6 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein des 33-Jährigen einbehalten wurde. (cw)

