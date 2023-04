Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände, Exhibitionist, Widerstände

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): Hütte abgebrannt

In der Nacht zum Sonntag ist eine Hütte im Uracher Maisental in Brand geraten. Eine Personengruppe um zwei junge Männer im Alter von 17 und 18 Jahren entzündeten in der Hütte ein Lagerfeuer, anstatt hierfür die Feuerstelle vor der Hütte zu nutzen. Das Feuer griff auf die Hütte über, weshalb die beiden gegen 01.15 Uhr die Feuerwehr verständigten. Die Hütte brannte teilweise ab. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen.

Kirchheim (ES): Betrunkener Exhibitionist zeigt sich unsittlich

Am frühen Sonntagmorgen hat ein 31-Jähriger zwei Frauen in der Dettinger Straße belästigt. Gegen 04.30 Uhr trafen die Fußgängerinnen auf den Vorbeiradelnden, der sich ihnen gegenüber unsittlich zeigte und anschließend flüchtete. Nachdem die 28 und 33 Jahre alten Geschädigten eine zufällig vorbeifahrende Streifenwagenbesatzung auf die Situation aufmerksam machten, konnte der Mann vorläufig festgenommen werden. Er war mit über 1,6 Promille alkoholisiert, weshalb er auch eine Blutprobe abgeben musste. Der 31-jährige Tatverdächtige wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt, bis er sich gegebenenfalls vor Gericht verantworten muss.

Mössingen (TÜ) - Gegen Polizeibeamte widersetzt, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Ingewahrsamnahme

Am Samstagabend, gegen 21.10 Uhr, ist es in der Stralsunder Straße zu einer Ingewahrsamnahme nach vorangegangenem Widerstand gegen die Maßnahmen der eingesetzten Polizeibeamten gekommen. Nach derzeitigen Ermittlungen kam es in einem Wohnhaus zu lautstarken verbalen Streitigkeiten zwischen zwei Männern, woraufhin die Polizei zur Intervention hinzugerufen wurde. Bei Eintreffen der verständigten Beamten wies der spätere Beschuldigte deutliche Stimmungsschwankungen auf und reagierte zunehmend aggressiver. Um eine handgreifliche Auseinandersetzung der Angetroffenen zu vermeiden, musste der 44-jährige Verursacher des Streits aus dem Gebäude geleitet werden, wo sich seine Stimmung auf Grund seiner mutmaßlichen Alkohol- und Drogenbeeinflussung weiter verschlechterte. Nachdem dem Störer ein Platzverweis erteilt und unmittelbarer Zwang angedroht worden war, attackierte er die Beamten. Dieser Angriff konnte durch die Einsatzkräfte unter anderem mit Pfefferspray abgewehrt werden. Der Beschuldigte musste zu Boden gebracht werden. Bei der nachfolgenden Durchsuchung der Person konnte bei ihm eine geringe Menge Rauschgift aufgefunden werden. Zur Durchführung des Gewahrsams wurde er zum Polizeirevier Tübingen verbracht.

Stetten bei Haigerloch (ZAK): Gebäudebrand mit hohem Sachschaden

In der Kreuzäckerstraße in Stetten ist es aus bislang unbekannter Ursache am Samstagnachmittag, gegen 17.00 Uhr, zum Brand eines Gebäudeanbaus mit anschließendem Übergriff auf den Dachstuhl des Haupthauses gekommen. Hierdurch wurde der Anbau vollständig zerstört und musste in der Folge abgerissen werden. Das Haupthaus wurde mitsamt Dachstuhl stark beschädigt und war im Anschluss nicht mehr bewohnbar. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen im Gebäude. Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann durch das Einatmen von Rauchgasen leicht verletzt. Die Feuerwehr war mit 13 Fahrzeugen und 82 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort. Nach ersten Schätzungen belief sich der entstandene Sachschaden auf mindestens 200.000 Euro. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Balingen (ZAK): Aggressivität endet in Haftanstalt

Gleich mehreren Strafanzeigen sieht ein 32-Jähriger entgegen, der nach einer Streitigkeit die eingesetzten Polizeibeamten tätlich angegriffen und bespuckt hat. Am Sonntagmorgen, gegen 02.30 Uhr, kam es bei einer Veranstaltung in der Volksbankmesse in Balingen zwischen einem alkoholisierten Besucher und dem dort eingesetzten Personal zu Streitigkeiten. Wie sich beim Eintreffen zweier Streifenwagenbesatzungen herausstellte, war der 32-Jährige wegen einer Nichtigkeit hochaggressiv gewesen, sodass dieser bis zum Eintreffen der Polizei von den dortigen Sicherheitskräften fixiert werden musste. Der männliche Störer ließ sich im weiteren Verlauf des Einsatzes nicht beruhigen, leistete massiven Widerstand und musste in polizeilichen Gewahrsam genommen werden. Bei der Durchführung der erforderlichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass gegen den Randalierer ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Tübingen bestand, weswegen er in eine Justizvollzugsanstalt zur Strafvollstreckung eingeliefert wurde.

