POL-RT: Gebäudebrand in Starzach-Wachendorf

Starzach-Wachendorf (TÜ): Brand eines Wohnhauses

Am Freitagabend ist es in der Brühlstraße zu einem Gebäudebrand mit erheblichem Sachschaden gekommen. Mehrere Anrufer teilten gegen 20.15 Uhr bei der Feuerwehr-Leitstelle den Brand eines Wohnhauses im Bereich des Ortskernes mit. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand ein Teil des mehrstöckigen Einfamilienhauses bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr, die mit 7 Fahrzeugen und 63 Einsatzkräften vor Ort war, konnte ein Übergreifen auf Nachbargebäude verhindern. Eine 91-jährige Hausbewohnerin wurde von der Feuerwehr aus dem Gebäude gerettet und nach medizinischer Erstversorgung zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Personen befanden sich zum Brandzeitpunkt nicht im Gebäude. Dieses wurde durch den Brand stark beschädigt und ist unbewohnbar. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 200.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

