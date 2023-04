Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Betrunkenen zweimal am Steuer erwischt

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Mehrere Unfälle auf der B312/B313

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine 24-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag auf der B312/B313 erlitten. Die Bikerin war mit ihrer Suzuki gegen 14.15 Uhr auf der Bundesstraße von Unterhausen kommend in Richtung Eningen unterwegs. Kurz vor der Abschleifung verlor sie vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über das Motorrad und stürzte. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Ihre Maschine musste abgeschleppt werden. Infolge des Motorradunfalls ereignete sich wenig später eine weitere Kollision. Die 24 Jahre alte Lenkerin eines Mercedes hatte aufgrund des Unfalls angehalten, worauf eine hinter ihr fahrende 35-Jährige versuchte, mit ihrem Mitsubishi am Mercedes vorbeizufahren. Dabei streifen sich die beiden Fahrzeuge und es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Die beiden Pkw blieben fahrbereit. Im Zuge der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen. Die Unfallstelle konnte gegen 15.30 Uhr geräumt werden. (rn)

Wolfschlugen (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Leichte Verletzungen hat eine Pkw-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Wolfschlugen erlitten. Die 26-Jährige war gegen 16.45 Uhr mit einem Smart Fortwo von der Jahnstraße herkommend nach links auf die vorfahrtsberechtigte Nürtinger Straße abgebogen. Eine von links kommende, 70-Jahre alte Audi-Lenkerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr frontal gegen die Seite des Kleinwagens. Die Smartfahrerin verletzte sich hierbei und musste mit einem Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden wird auf 7.000 Euro geschätzt. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Betrunkener Autofahrer zweimal erwischt

Ein Autofahrer ist am Freitag innerhalb weniger Stunden gleich zweimal von der Polizei in betrunkenem Zustand erwischt worden. Einer Streife des Polizeireviers Filderstadt war zunächst gegen drei Uhr in der Ortsmitte von Echterdingen ein defektes Rücklicht an einem VW aufgefallen. Daraufhin hielten sie den Sharan in der Hauptstraße an. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 37-jährige Fahrer unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von deutlich über einem Promille. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein aushändigen. Weiterhin wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Etwas mehr als sechs Stunden später fiel einer anderen Streifenwagenbesatzung der VW Sharan zwischen Echterdingen und Leinfelden auf, da der Fahrer mit seinem Handy telefonierte. Als sie den Pkw daraufhin anhielten, schlug ihnen eine Alkoholfahne aus dem Fahrzeug entgegen. Ein zweiter Test ergab gegen 9.20 Uhr einen vorläufigen Wert von knapp zwei Promille. Als die Beamten den Fahrer zur Herausgabe seines Führerscheins baten, meinte der 37-Jährige, dass er diesen aufgrund einer Trunkenheitsfahrt bereits wenige Stunden zuvor hatte abgeben müssen. Der Mann musste sich im Anschluss einer erneuten Blutentnahme unterziehen. Ihn erwarten jetzt mehrere Strafverfahren wegen wiederholten Fahrens unter Alkoholeinfluss sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (ms)

Großbettlingen (ES): Unfall verursacht und davongefahren (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Nürtingen sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Freitagmorgen, gegen 7.30 Uhr, in der Metzinger Straße ereignet hat. Ein 44-Jähriger hatte seinen Bus der Linie 185 kurz vor einer dortigen Bushaltestelle am rechten Fahrbahnrand in Richtung B313 abgestellt. Nachdem er ein Geräusch gehört und einen in Richtung Bundesstraße vorbeifahrenden Pkw bemerkt hatte, stellte er einen Unfallschaden an der vorderen linken Front des Busses fest. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Der unbekannte Pkw war inzwischen weitergefahren. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und insbesondere eine Frau, die den Unfall möglicherweise von der gegenüberliegenden Bushaltestelle aus gesehen haben könnte, werden gebeten, sich unter Telefon 07022/9224-0 zu melden. (rn)

Neuffen-Kappishäusern (ES): Beim Abbiegen mit Gegenverkehr kollidiert

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 55-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen an der Kreuzung L1210/Metzinger Straße erlitten. Der 55-Jährige war gegen 8.40 Uhr mit seinem Skoda Fabia auf der Landesstraße in Richtung Metzingen unterwegs. An der Einmündung mit der Metzinger Straße bog er nach links in Richtung Kappishäusern ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem auf der L1210 in Richtung Kohlberg fahrenden Renault Koleos eines 43-Jährigen. Der Skodafahrer wurde leicht verletzt. Er begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. An den beiden beteiligten Fahrzeugen, an denen die Airbags ausgelöst hatten, entstand jeweils Totalschaden. Die Schadenshöhe wird mit etwa 13.500 Euro beziffert. Sie mussten abgeschleppt werden. (rn)

Lichtenwald (ES): Beim Vorbeifahren Lkw gestreift

Sachschaden in Höhe von rund 14.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag auf der L1151 entstanden. Ein 28-Jähriger war kurz nach neun Uhr mit seinem LKW auf der Landesstraße von Reichenbach kommend in Richtung Hegenlohe unterwegs. Bei der Zufahrt zum Klärwerk scherte er bei eingeschalteten Warnblinkern und Rundumleuchten auf die Gegenfahrspur aus, um rückwärts in die Zufahrt einfahren zu können. In diesem Moment fuhr der 64 Jahre Lenker eines VW T5 rechts an dem Lkw vorbei. Dabei streifte die linke Fahrzeugfront des VW die rechte Front des Lkw. Beide Fahrzeuge waren in der Folge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. (rn)

Neustetten (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen

Mit schweren Verletzungen musste eine 26-Jährige nach einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag auf der K6921 vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die Frau war kurz vor 9.30 Uhr mit ihrem Hyundai auf der Kreisstraße von Remmingsheim kommend in Richtung Rottenburg unterwegs. In einer Kurve kurz vor einem dortigen Steinbruch kam sie mit ihrem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort beschädigte das Fahrzeug mehrere Leitpfosten sowie ein Verkehrszeichen und überschlug sich. Die 26-Jährige wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Ihr Wagen, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Auch die Feuerwehr war zur Unfallstelle ausgerückt. Die Kreisstraße musste im Zuge der Unfallaufnahme zunächst voll gesperrt werden. Ab etwa zehn Uhr konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. (rn)

Rottenburg (TÜ): Gegen geöffnete Autotüre gefahren

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Graf-Wolfegg-Straße ist eine 75 Jahre alte Frau leicht verletzt worden. Ein 83-Jähriger war gegen 10.45 Uhr mit seinem Audi gegen die geöffnete Tür eines geparkten Mercedes geprallt. Diese traf die dahinterstehende 75-Jährige. Eine sofortige ärztliche Versorgung der Seniorin war nicht erforderlich. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. (rn)

