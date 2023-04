Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Betrüger festgenommen - Zwei Männer in Haft

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Haigerloch (ZAK):

Der Staatsanwaltschaft Hechingen und Beamten des Polizeipräsidiums Reutlingen ist es gelungen, mehreren Betrügern das Handwerk zu legen. Am Donnerstag (13.04.2023) konnten drei Männer vorläufig festgenommen werden. Zwei davon befinden sich mittlerweile in Haft.

Seit Ende März war ein älterer Mann aus Haigerloch ins Visier mehrerer Betrüger geraten, die sich als falsche Polizeibeamten ausgaben. Sie gaukelten dem Senior vor, dass sein Name auf Unterlagen von festgenommenen Tätern vermerkt und sein Geld nicht mehr sicher sei. Der Mann übergab daraufhin in den vergangenen Tagen Bargeld und Gold im Wert von mehreren zehntausend Euro an Abholer.

Als die Betrüger ihn diese Woche erneut aufforderten, weiteres Geld von seiner Bank abzuheben, schöpfte er Verdacht und verständigte die Polizei. Den Beamten gelang es, am Donnerstagmittag einen 27-jährigen Abholer vor einer Bank in Haigerloch sowie einen gleichaltrigen Komplizen in unmittelbarer Nähe vorläufig festzunehmen. Ermittlungen führten auf die Spur eines weiteren 41 Jahre alten Tatverdächtigen, der im Laufe des Nachmittags ebenfalls vorläufig festgenommen werden konnte.

Die beiden 27 Jahre alten Syrer wurden noch am Donnerstag dem Haftrichter beim Amtsgericht Hechingen vorgeführt, der die von der Staatsanwaltschaft Hechingen beantragten Haftbefehle in Vollzug setzte. Sie wurden im Anschluss in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Der 41-Jährige wurde bis zu einem möglichen Gerichtsverfahren auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell