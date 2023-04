Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Kühlschrank aufgebrochen, Unfall in Kohlberg

Reutlingen (ots)

Weilheim (ES): Getränke aus Kühlschrank entwendet

Getränke im Wert von mehreren hundert Euro hat ein bislang unbekannter Täter aus einem Kühlschrank, der sich in einem Anbau vor einem Imbisswagen in der Kirchheimer Straße befindet, entwendet. Der Unbekannte schlug in der Zeit von Mittwoch, 19 Uhr, bis Donnerstag, 10.20 Uhr, die Glasscheibe der Kühlschranktür ein und nahm etwa 150 Getränkedosen sowie Tetra-Paks mit. Der Sachschaden wird auf 1.600 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Weilheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Kohlberg (ES): Pedale verwechselt

Ein Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am späten Mittwochnachmittag in Kohlberg entstanden. Ein 88-Jähriger wollte gegen 17.30 Uhr mit einem Nissan in einer Garagenzufahrt in der Schillerstraße wenden. Ersten Ermittlungen nach verwechselte der Senior hierbei das Gas- mit dem Bremspedal. Dadurch beschleunigte der Wagen stark und prallte gegen eine Begrenzungsmauer. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Unfallverursacher und brachte ihn zur Untersuchung in eine Klinik. Augenscheinlich hatte der ältere Mann glücklicherweise keine größeren Verletzungen davongetragen. Sein Pkw musste abgeschleppt werden. (ms)

