POL-RT: Jugendlichen beraubt; Gartenhäuser aufgebrochen; Bei Kontrolle Polizeibeamte angegriffen; Pkw-Aufbruch; Einbruch; Verkehrsunfälle

Jugendlichem EC-Karte geraubt und Geld abgehoben (Zeugenaufruf)

Wegen Verdachts des Raubes ermittelt das Kriminalkommissariat Reutlingen gegen zwei bislang unbekannte junge Männer, die am Mittwochnachmittag in der Innenstadt einen 16-Jährigen angegangen und bestohlen haben sollen. Den ersten Erkenntnissen zufolge sprachen sie den Jugendlichen gegen 16.00 Uhr in der Hofstattstraße an. Das Duo soll den 16-Jährigen in der Folge in eine Seitengasse geführt, dort gegen eine Hauswand gedrückt und ihm unter Androhung von Schlägen die Bauchtasche abgenommen haben. Aus dieser sollen die Täter eine EC-Karte entnommen und, nachdem sie den Jugendlichen zur Herausgabe der PIN-Nummer gezwungen hatten, mehrere hundert Euro an einem Bankautomaten abgehoben haben. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung Bahnhof. Einer der Tatverdächtigen soll etwa 17 bis 18 Jahre alt und ca. 175 cm groß sein, kurze schwarze Locken und einen Oberlippenbart haben und eine schwarze Wellensteyn-Jacke mit Kapuze getragen haben. Der zweite Täter ist etwa 170 cm groß, hat dunkle Haare und war unter anderem bekleidet mit einem dunklen Sweatshirt mit der Aufschrift Nike. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung wurden im Bereich des Bahnhofs mehrere Personen kontrolliert. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333 zu melden. (sm)

Reutlingen (RT): Gartenhäuser aufgebrochen

In mehrere Gartenhäuser in Verlängerung der Klopstockstraße ist eingebrochen worden. Am späten Mittwochabend, gegen 22.30 Uhr, bemerkte der Besitzer eines Gartenhauses in einer dortigen Kleingartenanlage, dass die Tür zu seiner Laube aufgebrochen und das Innere nach Stehlenswertem durchsucht worden war. Bei einer anschließenden Überprüfung der umliegenden Grundstücke stellten die Beamten fest, dass in ein weiteres Gartenhaus eingebrochen wurde. An einer dritten Laube scheiterte der Einbruchsversuch offenbar. Nähere Angaben zum Diebesgut und der Schadenshöhe liegen bislang nicht vor. Der Polizeiposten Reutlingen-West ermittelt. (rn)

Pfullingen (RT): Bei Verkehrskontrolle Polizeibeamte angegriffen

Unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Pfullingen seit dem frühen Donnerstagmorgen gegen eine mutmaßlich alkoholisierte Autofahrerin. Ein Zeuge bemerkte gegen ein Uhr die unsichere Fahrweise eines vor ihm auf der Römerstraße in Richtung Stadtmitte fahrenden Citroen und verständigte die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den Wagen wenig später in der Gönninger Straße stoppen. Dort wurden der Wagen und dessen 45 Jahre alte Fahrerin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei ergaben sich Hinweise auf eine mögliche alkoholische Beeinflussung, weshalb die 45-Jährige zur Durchführung einer Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht werden sollte. Hierzu mussten der aggressiven Frau Handschließen angelegt werden, wogegen sie sich sperrte. Zudem trat sie in Richtung der Beamten und beleidigte sie auch noch während der Fahrt ins Krankenhaus. Nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen wurde sie in einer Fachklinik aufgenommen und ihr Führerschein einbehalten. (rn)

Bad Urach (RT): Scheibe eingeschlagen

Auf ein Mobiltelefon hat es ein Unbekannter abgesehen, der am Mittwoch in der "Neue Straße" ein Fahrzeug aufgebrochen hat. Zwischen neun Uhr und 14.45 Uhr schlug der Täter die Dreiecksscheibe des Ford Transit ein und stahl das im Inneren liegende Handy. Der Wert des Diebesguts und der entstandene Sachschaden dürften sich auf mehrere hundert Euro belaufen. (sm)

Esslingen-Kimmichsweiler (ES): Einbrecher unterwegs

In ein Wohnhaus im Kimmichsweilerweg ist im Laufe des Mittwochs eingebrochen worden. Zwischen sieben Uhr und 16.15 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter durch Einschlagen einer Fensterscheibe gewaltsam Zutritt ins Innere und durchsuchte Räume und Mobiliar. Ob etwas gestohlen wurde steht noch nicht fest. Der Polizeiposten Esslingen-Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Spurensicherung kamen Kriminaltechniker vor Ort. (sm)

Esslingen (ES): Unfall im Kreuzungsbereich

Die Missachtung der Vorfahrt ist ursächlich für einen Verkehrsunfall am Mittwochmittag in der Hindenburgstraße. Eine 73 Jahre alte Frau befuhr gegen 11.45 Uhr mit ihrem BMW die Keplerstraße von der Plochinger Straße herkommend. An der Kreuzung mit der Hindenburgstraße missachtete sie die Vorfahrt eines 87-Jährigen, der mit seinem Renault dort in Richtung Schorndorfer Straße unterwegs war und kollidierte mit diesem. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden, der an beiden Autos entstanden war, wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. (sm)

Deizisau (ES): Fahrradfahrer mit Ast kollidiert

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 53 Jahre alter Fahrradfahrer beim Sturz von seinem Zweirad am Mittwochabend erlitten. Der Mann war gegen 21.20 Uhr mit seinem Mountainbike auf einem Feldweg neben der Esslinger Straße in Richtung Denkendorf unterwegs. Dabei kollidierte das Rad mit einem auf dem Weg liegenden, größeren Ast. Der 53-Jährige stürzte in der Folge zu Boden. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften angerückt war, entfernte den Ast. (rn)

Tübingen (TÜ): Leicht verletzter Fußgänger

Ein Fußgänger ist am Mittwochmittag, gegen 13.40 Uhr, auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Lustnau von einem Gabelstapler gestreift und leicht verletzt worden. Der Fahrer des Staplers übersah beim Transport einer Palette den 84 Jahre alten Mann, der aus dem Bereich der Warenannahme in Richtung Parkplatz ging. Als die Palette den Mann leicht erfasste, stürzte er zu Boden. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. (sm)

Rottenburg (TÜ): Bei Rot über Kreuzung

Ein schadensträchtiger Verkehrsunfall hat sich am Mittwochvormittag an der Kreuzung der B28/Osttangente mit der Siebenlindenstraße ereignet. Gegen elf Uhr befuhr ein 74 Jahre alter Mann mit seinem Mazda die B28/Osttangente in Fahrtrichtung Tübingen. Zeitgleich fuhr ein 42-Jähriger mit seinem Skoda auf der Siebenlindenstraße. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Autos miteinander. Verletzt wurde niemand. Beide Unfallbeteiligten gaben an, bei Grün über die Kreuzung gefahren zu sein, jedoch ergaben erste Zeugenangaben, dass die Ampel des Älteren Rot gezeigt haben könnte. Die Fahrzeuge, an denen ein Gesamtschaden in Höhe von rund 30.000 Euro entstanden war, mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war ebenfalls zur Unfallstelle ausgerückt. (sm)

Tübingen (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen

Unverletzt geblieben ist der Fahrer eines VW Fox bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der B27. Der 30-Jährige befuhr die Bundesstraße gegen 16.15 Uhr von Hechingen herkommend in Fahrtrichtung Tübingen. Kurz vor der Auffahrt Derendingen geriet er mit seinem VW in den Grünstreifen und streifte die Leitplanke. Daraufhin verlor der Mann die Kontrolle über seinen Wagen, schleuderte über die Fahrbahn, prallte gegen die Schutzplanke und kam am Ende der Auffahrtsspur schließlich zum Stehen. An dem VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Er wurde von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. (sm)

Tübingen (TÜ): Bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat eine Motorroller-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend erlitten. Ein 54-Jähriger war kurz nach 18.30 Uhr mit einem Kia von der Schellingstraße aus in die Derendinger Straße abgebogen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 64 Jahre alten Rollerlenkerin. Durch die anschließende Kollision stürzte die Frau von ihrer Vespa auf die Fahrbahn und verletzte sich hierbei. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 5.000 Euro. (ms)

Rottenburg (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Möglichweise aufgrund gesundheitlicher Probleme ist ein 68-Jähriger am Mittwochabend mit seinem Pkw in Baisingen von der Straße abgekommen. Der Mann befuhr gegen 18.30 Uhr mit seinem Ford die Göttelfinger Straße in Richtung Ergenzinger Straße. Dabei kam er in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab, wo der Wagen gegen den Zaun eines Grundstücks und eine Straßenlaterne prallte. Zurück auf der Fahrbahn kam der Ford schließlich zum Stehen. Der 68-Jährige wurde von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geholt und nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 5.000 Euro. Der Ford musste abgeschleppt werden. (rn)

