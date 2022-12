Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alkohol- und Drogenkontrollen im Stadt- und Kreisgebiet Hildesheim

Hildesheim (ots)

Hildesheim/Sarstedt(bn) - Am 09.12.2022, in der Zeit von 16:00 -23:00 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Hildesheim, der Autobahnpolizei Hildesheim, sowie der umliegenden Polizeikommissariate sieben ortsfeste Verkehrskontrollen mit dem Ziel der Bekämpfung von Drogen und Alkohol im Straßenverkehr im Kreis- und Stadtgebiet durch. Die eingesetzten Kräfte überprüften insgesamt 327 Fahrzeuge, die im Stadtgebiet sowie im Landkreis unterwegs waren. Ein 38-jähriger Verkehrsteilnehmer wurde im Zuständigkeitsbereich des PK Sarstedt mit einer Atemalkoholkonzentration (AAK) von 1,15 Promille am Steuer seines Pkw festgestellt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet und ihm wurde vorläufig die Fahrerlaubnis entzogen. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer wurde zum wiederholten Mal, ebenfalls im Bereich des PK Sarstedt, heute mit einer AAK von 1,47 Promille am Steuer seines Pkw durch die Beamten kontrolliert. Zudem ist der 59-jährige Fahrzeugführer nicht mehr im Besitz seiner Fahrerlaubnis. Gegen den Mann wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Ferner wurden drei Fahrzeugführer festgestellt, die ihr Fahrzeug unter Einfluss von Betäubungsmitteln führten. Entsprechende Ermittlungsverfahren gegen die Fahrzeugführer wurden eingeleitet. Sie müssen jeweils mit einem Bußgeld von mindestens 500 EUR und einem Fahrverbot von mindestens einem Monat rechnen. Außerdem wurden zwei weitere Personen festgestellt, die einen Pkw führten, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein.

