POL-HI: Zusätzliche Bürgersprechstunde in der Polizeistation Harsum wird nicht fortgesetzt

Hildesheim (ots) - Alfeld (vos) - Am 08.12.2022 gegen 17.15 Uhr kam es in der Schillerstraße in Sibbesse zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter schlugen die Scheibe einer Terrassentür ein und versuchten so, ins Innere zu gelangen. Dabei wurden sie von einem Bewohner überrascht und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen ...

