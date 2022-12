Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Taschendiebstähle in zwei Lebensmittelmärkten

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Moorberg / sowie Voss-Straße (mk). Am 08.12.2022, vermutlich zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr, kam es in einem Lebensmittelmarkt in der Straße Moorberg zu einem Diebstahl einer Geldbörse zum Nachteil einer Kundin. Ein ähnlicher Sachverhalt spielte sich, ebenfalls am 08.12.2022, diesmal gegen 11:00 Uhr, in einem Lebensmittelgeschäft in der Voss-Straße ab. In beiden Fällen sind durch den unbekannten Täter, neben mehreren Hundert Euro Bargeld, diverse Dokumente entwendet worden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

